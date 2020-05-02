Hep sizinleyiz!

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim alan, evlerinden çıkamayan öğrencileri yakın takibe aldı. Kadışehri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Veli Solmaz, Müdür Yardımcısı Muhammed Çelik, öğretmenlerle birlikte, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti. 12. Sınıf öğrencilerine deneme sınavlarını ve MEB'in hazırlayıp, paylaşıma açtığı soruları verildi. YKS'ye girecek öğrencilerin morallerini yüksek tutmalarını için hep yanlarında oldukları mesajı verildi.