Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Hep sizinleyiz!

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evde eğitim gören öğrencileri yakın takibe aldı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:41
Hep sizinleyiz!

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim alan, evlerinden çıkamayan öğrencileri yakın takibe aldı. Kadışehri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Veli Solmaz, Müdür Yardımcısı Muhammed Çelik, öğretmenlerle birlikte, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti. 12. Sınıf öğrencilerine deneme sınavlarını ve MEB'in hazırlayıp, paylaşıma açtığı soruları verildi. YKS'ye girecek öğrencilerin morallerini yüksek tutmalarını için hep yanlarında oldukları mesajı verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Hep Sizinleyiz!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere soru bankası
Öğrencilere soru bankası
Eğitime destek
Eğitime destek
Uzaktan eğitime devam
Uzaktan eğitime devam
Eğitimi masaya yatırdılar
Eğitimi masaya yatırdılar
Öğretmenlere Proje Döngüsü Yönetimi anlatıldı
Öğretmenlere Proje Döngüsü Yönetimi anlatıldı
OKUMAYI SEVDiK
OKUMAYI SEVDiK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim