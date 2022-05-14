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Hem öğrenip hem de eğlenecekler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Fevzi Çakmak Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:26
Hem öğrenip hem de eğlenecekler

Fevzi Çakmak Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘TÜBİTAK 4006 BİLİM Fuarı’ açılışına, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır, Okul ve Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldı. Bilim fuarında proje hazırlayan öğrencilerin projeleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirdiğini belirten Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Ercan Erkuş, “Bilim fuarımız uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Hem öğrenebileceğiniz hem de eğlenebileceğiniz TÜBİTAK bilim fuarımız bugün itibariyle öğrenci ve velilerimizin ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımızı okulumuza bekliyoruz” dedi.
Öğrencilerin hazırlamış oldukları icatlar ile dopdolu bir TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Tüm halkımızın öğrencilerimizin yapmış oldukları teknolojik icatları okullarımızda görmelerini tavsiye ederim. Öğretmen ve öğrencilerimize TÜBİTAK 4006 bilim fuarına yapmış oldukları icatlardan ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. •Haber Merkezi•

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