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Hediyesini aldı

KADIŞEHRİ İlçesinde, kompozisyon yarışmasında il birincisi olan öğrenci ödülünü aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:30
Hediyesini aldı

Melike Tanrıkulu isimli öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülke genelinde ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ sloganıyla düzenlediği kompozisyon yarışmalarında il birincisi oldu. Tanrıkulu, hediyesini Kadışehri İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir’den aldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Birliğimizin teminatı olan İstiklal Marşımızın gençlerimizin zihninde yerleşmesi için böyle güzel bir etkinliği düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, öğrencilerimizi hazırlayan idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

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Hediyesini Aldı
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