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Hediye verdiler

Çekerek İlçesinde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle düzenlenen törende öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

22 Eylül 2020 Salı 00:20
Hediye verdiler

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte öğrencilerin ilk zil heyecanına ortak oldu. Anasınıfı ve Birinci Sınıf Öğrencileri okullarına kavuştu. Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen unsurları dikkate alınarak gerçekleştirilen ilk derse Kaymakam Hüseyin Kaptan katıldı, öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Kaptan, Okullardaki gerekli düzenlemeler ile eğitim ortamlarının durumu yerinde inceledi, idareci ve öğretmenlerden okullarıyla ilgili bilgiler aldı. Renkli görüntülerle gerçekleşen ziyaret Kaymakam Kaptan’ın yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir eğitim öğretim yılı olması temennisiyle tamamlandı. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da, ‘’Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm ailelerine, öğretmen ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz” temennisinde bulundu.

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Hediye Verdiler
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