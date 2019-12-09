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Hedefe kilitlendiler

KADIŞEHRİ Üçağaç Köyü İlkokulu’nda değerler eğitimi etkinliğinde ata sporumuz okçuluk tanıtıldı.

Hedefe kilitlendiler

KADIŞEHRİ Üçağaç Köyü İlkokulu’nda değerler eğitimi etkinliğinde ata sporumuz okçuluk tanıtıldı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Hedefe kilitlendiler

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da katıldığı etkinlikte, yaylar gerilip, hedefi tam 12’den vurmaya çalışıldı. Aksoy, ‘’Dürüstlük, hoşgörü, sevgi ve saygı, bizi biz yapan değerlerimiz. Tek kanatla değil çift kanatla hedefe kilitlendik, emin adımlarla yürüyoruz. Üçağaç İlkokulu ve Şehit Nuri Çelik Ortaokulu öğrencilerimiz değerler eğitimi kapsamında sevgi ve saygıyı ele aldılar. Değerlerimiz söndü derken daha güçlü yarınlara ışık olmak için biz buradayız dediler’’ dedi. 

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Hedefe Kilitlendiler
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