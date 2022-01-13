Hedef uluslararası yarışmalar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan KodloYOZ Projesi ile öğrencilere robotik kodlama eğitimleri veriliyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 6 ilçede KodluYOZ atölyesinin açıldığını belirterek, öncelikle 600 öğretmene eğitim verildiğini söyledi. Yazıcı, eğitim alan öğretmenler tarafından 21 bin 236 öğrencinin Code.org, 6 bin 845 öğrencinin de Scratch Programına kayıtları yapılarak, kodlama alanında eğitim aldığını ifade etti. Okullarda temel eğitimini alan öğrencilerin, çevrimiçi ön sınav ve mülakat yapılarak atölyede eğitime başladıklarını söyleyen Yazıcı, ‘’Atölyemizde bulunan robotik malzemeleri inceleme ve bunlarla çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz robot parçalarını, sensörleri ve ne işe yaradıklarını, bunları nasıl bir araya getireceklerini ve tasarımı yapılan bir robotun nasıl kodlanarak farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfediyorlar’’ dedi. Öğrencilerin grup çalışması yaparak analitik ve inovatif düşünmeyi öğrendiklerini belirten Yazıcı, ‘’Öğrencilerimiz bu bilgilerin gerçek hayatta kullanılan örneklerini görme imkânı bulmaktadır. Eğitimlerimizin sonunda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•