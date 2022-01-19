Hedef 600 bin kitap

Kütüphanelerin zenginleştirilmesi amacıyla ESER Projesi kapsamında başlatılan ‘Kitaplara Göz Değsin’ kampanyası ile iki ayda Yozgat’ta 300 bin kitap toplandı. Çalışmalar devam ederken yılsonuna kadar toplanan kitap sayısının 600 bine ulaşması hedefleniyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kendilerinin başlattığı ‘Kitaplar Göz Değsin’ kampanyası kapsamında iki aydır kitap toplama çalışmaları yürüttüklerini söyledi. yaptıkları çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 300 bin kitabı okul kütüphaneleri aracılığı ile öğrenciler ile buluşturduklarını vurgulayan Yazıcı, bu kampanya ile yıl sonuna kadar 600 bin kitaba ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Tüm okullarda, velilerde, kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçerek eğitim kademelerine göre evlerde ve kurumlarda bulunan kitapların okul kütüphanelerine bağışlanması talep ettiklerinin altını çizen Yazıcı, ‘’Okul kütüpnelerimize bağışlanan kitaplar okullarımızda kurulan komisyonlarca inceleniyor, uygun olanlar seçilerek kütüphanelere konuluyor. Çocuklarımızın hizmetine sunuluyor’’ dedi.

YOZGAT 8'İNCİ SIRADA

Yazıcı, Yozgat’ın öğrenci başına düşen kitap sıralamasında 8’inci sırada bulunduğunu vurgulayarak, Yozgat’ın birinci sıraya gelebilmesi içim tüm Yozgat halkından da destek istedi.

Öğrenci başına düşen kitap oranının en yüksek olduğu ilk 15 il şöyle: ‘’Gümüşhane 9,65, Bayburt 9,53, Ardahan 8,56, Tunceli 8,06, Artvin 6,44, Kastamonu 6,23, Nevşehir 6,09, Yozgat 5,68, Rize 5,49, Trabzon 5,46, Erzurum 5,37, Sinop 5,36, Burdur 5,34, Çankırı 5,28 ve Tokat 5,11’

TÜRKİYE GENELİNDE 100 MİLYON KİTAP HEDEFİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıl sonuna kadar okul kütüphanelerindeki kitap sayısının 100 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldığı belirtildi. Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısının artmaya başladığı ifade edilen açıklamada, projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısının, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesiyle 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldiğine dikkat çekildi. Bakanlığın bu yılsonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediği bildirilen açıklamada, proje öncesinde Türkiye'de okul kütüphanelerinde öğrenci başına 1,89 kitap düşerken bu sayının, iki ayda 2,76'ya yükseldiğine işaret edildi. Öğrenci başına kitap sayısında Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan önde. Açıklamada, 2021 sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane'nin birinci olduğu, ardından 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan'ın geldiği belirtildi. Açıklamaya göre öğrenci başına düşen kitap oranının en yüksek iller ise şu şekilde Gümüşhane 9,65, Bayburt 9,53, Ardahan 8,56, Tunceli 8,06, Artvin 6,44, Kastamonu 6,23, Nevşehir 6,09, Yozgat 5,68, Rize 5,49, Trabzon 5,46, Erzurum 5,37, Sinop 5,36, Burdur 5,34, Çankırı 5,28 ve Tokat 5,11. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması olduğunu belirtti. Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin iki ay gibi kısa sürede tamamladığına, böylece kütüphanesiz okul kalmadığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: ‘’Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde milli eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.’’

