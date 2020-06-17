Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110940
ALTIN
379.347
DOLAR
6.8425
STERLİN
8.5870
EURO
7.6851

Hazırlıklar sürüyor

Yozgat il genelinde Liselere Geçiş Sınavına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
Hazırlıklar sürüyor

YOZGAT il genelinde Liselere Geçiş Sınavı’na yönelik hazırlıklar devam ediyor. Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Liseler için e-okul üzerinden devam eden başvurular 29 Haziran tarihinde tamamlanacak. Sınavlar 1-10 Temmuz tarihlerinde yapılıp, sonuçlar 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Liselere Geçiş Sınavı öncesinde İlçe Jandarma Komutanı Adem Bora, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yüzgeç ile bir araya gelerek, alınması gereken önlemler, güvenlik, salgın tedbirleri konusunda görüş alışverişindi bulundu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için gerekli olan tüm tedbirler ele alındı. 

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitime başlandı
Eğitime başlandı
Telafi eğitimleri
Telafi eğitimleri
Uzaktan eğitimde başarı
Uzaktan eğitimde başarı
Eğitim Kurumlarında Sınav hazırlığı
Eğitim Kurumlarında Sınav hazırlığı
Sınav hazırlığı
Sınav hazırlığı
Beyaz Bayrak aldılar
Beyaz Bayrak aldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim