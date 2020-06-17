Hazırlıklar sürüyor

YOZGAT il genelinde Liselere Geçiş Sınavı’na yönelik hazırlıklar devam ediyor. Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Liseler için e-okul üzerinden devam eden başvurular 29 Haziran tarihinde tamamlanacak. Sınavlar 1-10 Temmuz tarihlerinde yapılıp, sonuçlar 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Liselere Geçiş Sınavı öncesinde İlçe Jandarma Komutanı Adem Bora, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yüzgeç ile bir araya gelerek, alınması gereken önlemler, güvenlik, salgın tedbirleri konusunda görüş alışverişindi bulundu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için gerekli olan tüm tedbirler ele alındı.