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Hayvan hakları anlatıldı

SORGUN Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, Saraykent İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ‘hayvan hakları ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık’ konulu seminer verdi.

28 Şubat 2020 Cuma 03:32
Hayvan hakları anlatıldı

Ayşe Akbaş, sokakta açlıkla mücadele eden bir canın karnını doyurmanın, iyiliklerin en güzeli olduğunu belirterek, "Evlerimizdeki yem artıklarını çöplere dökmek yerine uygun bir şekilde sokak hayvanlarına verirsek, onları açlıktan korumuş oluruz" dedi. Hayvanlara zaman zaman kötü davranıldığını anlatan Akbaş, "Hayvanlara yapılan hiçbir şekilde doğru değildir. Tüm canlılar doğaya faydalıdır. Hayvanlar da birer can, onların da duyguları var. Hayvanları sevip koruyacağız. Onların da sevgiye ve yardıma ihtiyacı var. Zor durumda iseler gerekli yerlere bildirmemiz gerekiyor" diye konuştu.  Akbaş, seminerin düzenlenmesinde ve mamaların temininde yardım sağlayan okul yönetimi ve hayvansever Sakine Yavuz'a teşekkür etti. Seminer sonunda öğrencilere Sorgun Belediyesi tarafından bastırılan broşürler ve sokak hayvanlarına verilmek üzere hayvanseverlerin desteği ile poşetlenmiş 250 kedi-köpek maması dağıtıldı.

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Hayvan Hakları Anlatıldı
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