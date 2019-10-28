HAYRIN KADAR KONUŞ!

Bakan Selçuk, "Anadolu'da bir söz var; 'Paran kadar değil, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak gerçekten çok güzel" dedi.

Bakan Selçuk, eğitimin istatistiksel verileri kadar sahadaki yansımalarını da görmek için Yozgat'ta bulunduklarını, hep birlikte ne tür tedbirler alınması gerektiği konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret eden Bakan Selçuk’a Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de eşlik etti. Yozgat'ın eğitimiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, "Buradaki atmosferi, birlik ve beraberliği, Yozgat'ın geleceği için ortak bir ideal hedefini gördüğümde memnuniyetim daha fazla arttı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün eğitimin istatistiksel verileri kadar sahadaki yansımalarını da görmek için Yozgat'ta bulunuyoruz. Hep birlikte ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler neticesinde de gelecek yıl için hangi plan ve projeleri uygulamamız gerektiği konusunda bazı planlamalar da hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katıldı, Yozgat Halk Eğitim Merkezi'ni gezdi, öğrenciler tarafından yapılan proje çalışmalarını inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde Yozgat’ta görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi, bir konuşma yapıp, taleplerini dinledi.

