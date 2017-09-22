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-Hayırlı olsun

Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

-Hayırlı olsun

Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

22 Eylül 2017 Cuma 07:10
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-Hayırlı olsun

Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel geleceğimizin emanet edildiği çocuklara ve ailelerine başarı temennisinde bulundu.

Tahir Demirel, eğitimin aileden başlayıp okulla devam eden ve toplumla şekillenen şahsiyetli bireyleri ortaya çıkaran bir sistem olduğuna dikkat çekerek, “Öğretim ise din ve fen ilimlerini karşılıklı paylaşmaktır. Okullarda öğretimde kısmen problem yok ama eğitim dersen eline sağlık. Maalesef günümüzde bireysel toplum olduğumuz için eğitim yapılamamaktadır. Sıkıntımızın kaynağı da eğitim olmamasıdır” dedi.

Tahir Demirel, bu sistem sonucu ortaya bir takım olumsuz sonuçlar çıktığına da dikkat çekerek,

“Çıkan sonuç ise kökenine düşman, kopuk ve günlük yaşayıp düşünen bir nesil. Bu nesli hep birlikte oluşturduk, el birliği yaparak. Artık eserimizle öğünebiliriz” diyerek açıklamasını tamamladı.

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