HAYIRLI KERMES

Okul içerisinde açılan kermeste, öğrenci velileri evlerinde yaptıkları pastaları, börekleri, dolmaları, kısır ve mantı gibi yiyecekleri öğrenci ve öğretmenlere satışa sundular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilen gelir kermes sonrasında toplanarak bir kısmı okul giderlerine bir kısmı ise okulda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler için ayrıldı. Bir gün süren kermes hakkında bilgi veren Merkez Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Çevik Ersöz, okul aile birliği yönetimi ve veliler olarak her sene geleneksel hale getirdikleri kermesi bu yılda düzenlediklerini söyledi. Kermeste elde edilecek olan gelirin bir kısmının Okulun giderleri için kullanılacağını bir kısmının ise okulda bulunan bazı öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını dile getiren Ersöz, ‘’Öğrenci velilerimiz kendi evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri okulumuza getirerek satışa sundu. Hem sabah hem de öğleden sonra satışa sunulan ürünlerimize sağ olsun öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi’’ dedi.