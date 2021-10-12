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Hayatımızdaki oran

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Bilim Projesi kapsamında hazırlanan ‘Altın Oran’ atölyesi ilgi gördü.

12 Ekim 2021 Salı 00:14
Hayatımızdaki oran

Atölye Lideri Ahmet Türkoğlu tarafından altın oranın ne olduğu, hayatımızda nerelerde yer aldığı, ne gibi kolaylıklar sunduğu konusunda söyleştik. Türkoğlu, altın oranın yıllar önce keşfedildiğini, amaçlarının keşfedilmiş bir şeyi göstermeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Türkoğlu, insan vücudunda, hayvanlarda, bitkilerde, müzik aletlerinde ve daha birçok şeyde altın oranın olduğunu gösteren görseller sunum yaptıklarını aktardı. Ahmet Türkoğlu, göze estetik olarak gözüken her şeyin, en güzel sesi çıkaran müzik aletlerinin altın orana sahip olduğunu öğrencilere anlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

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