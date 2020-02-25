Hayallerle yürüyorlar

Aksoy, okula gelişinde bir öğretmenin öğrencisiyle yakından ilgilenip, ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler aldığını görünce, yakından ilgilendi. Aksoy, ‘’Sayın Bakanımızın paylaşımına uygun düşecek güzel bir uygulamaya Çok Programlı Anadolu Lisemizi ziyaretimizde denk geldik. Teneffüs saati kişisel ihtiyacı için ayrılan vaktini öğrencisine ayıran öğretmenlerimle gurur duyuyorum’’ dedi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Lisede daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Bireysel olarak tüm öğrencilerle ilgilenen Aksoy, ‘Kadışehri Okuyor’ projesi kapsamında öğrencilerle kitap okuma saatinde kitap okudu, gönderilen kitapların dağıtımını yaptı.