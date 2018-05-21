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Hayallerin Dili Sergisi

SORGUN ilçesinde, Eymir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Yavuz, öğrencileriyle birlikte hazırladığı Resfebe Dünyamız adlı projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Hayallerin Dili Sergisi

SORGUN ilçesinde, Eymir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Yavuz, öğrencileriyle birlikte hazırladığı Resfebe Dünyamız adlı projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları sergiledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Hayallerin Dili Sergisi

Okul Öncesi ve sınıf öğretmenlerinin öğrencileriyle birlikte hazırladıkları çalışmalara da sergide yer verildi. Okuma yazma seferberliği kapsamında açılan birinci kademe yetişkin okuma yazma kursunda başarılı olan kursiyerlere Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Okul Müdürü Kadir Olcay tarafından başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

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