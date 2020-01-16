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Hayale dokundular

BOĞAZLIYAN ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ‘Bir Hayale Dokun Bir Nefes Bin Soluk Projesi’ kapsamında öğrencilerle dostluk köprüsü kuruldu.

Hayale dokundular

BOĞAZLIYAN ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ‘Bir Hayale Dokun Bir Nefes Bin Soluk Projesi’ kapsamında öğrencilerle dostluk köprüsü kuruldu.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:28
Hayale dokundular

İlçe yöneticileri, üçüncü kez bir araya geldikleri öğrencilere kitap dağıttı. Kaymakam Fatih Okumuş, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile ilçe yöneticileri ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, sohbetler edildi, hedefler belirlendi. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Her şeyin anahtarı sevgidir. Bir hayale dokun, bir nefes bin soluk projesi kapsamında yarınlarımızın sahibi, pırıl pırıl evlatlarımız ile üçüncü kez bir araya gelmekten çok mutluluk duydum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullarda yaşaması boynumuzun borcudur. Ülkemizin ve Boğazlıyan’ımızın geleceği onların umut dolu gözlerine ve tertemiz gönüllerine emanet. Tek gayemiz, çocuklarımıza layık huzurlu ve mutlu oldukları bir Boğazlıyan’ı birlikte inşa edebilmek. Boğazlıyan’ımızı güzelleştiren çocuklarımızın o güzel gözlerinden öpüyorum. Boğazlıyan Belediyesi olarak her zaman kıymetli çocuklarımızın yanında olacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hayale Dokundular
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