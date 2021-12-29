HASTANE ÇALIŞTAYI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Başkan Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, YÖK üyeleri, bünyesinde tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin rektörleri, dekanlar ve ilgili akademisyenler katıldı. Toplantıya Bozok Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu katıldı. Çalıştayın öğleden önceki oturumuna geçilerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun yöneticiliğinde “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ilk panel gerçekleştirildi. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yöneticiliğinde “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panel düzenlendi. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YÖK tarafından düzenlenen Üniversite Hastanelerimizin problemlerinin masaya yatırıldığı programın çok verimli geçtiğini, bu noktada mevcut durumun da resminin çekilerek değerlendirilmeye tabi tutulduğunu belirtti. Karadağ açıklamasında şunları söyledi: “Çalıştayda dile getirilen hususların ve alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak birer eylem planı haline gelmesi bir hedef olarak ortaya konuldu. Konunun etraflı olarak değerlendirildiği bu toplantının çok verimli ve başarılı geçtiğini düşünüyorum. Başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”