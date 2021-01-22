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Hasta ve Öz Bakım Kursu

SORGUN Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Hasta ve Öz Bakım Kursu yoğun ilgi görüyor.

22 Ocak 2021 Cuma 00:01
Hasta ve Öz Bakım Kursu

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, bayanlara yönelik açılan kursa yoğun ilgi gösterildiğini ancak başvurulardan sadece 60’nı alabildiklerini söyledi. Kaya, günümüz şartları içerisinde ortaya çıkan iş kollarına eleman yetiştirmek için Halk Eğitim Müdürlüklerine yeni kurs talepleri geldiğine dikkat çekti. Kaya “Yeni sayılabilecek bu gibi meslekler için eleman ihtiyaçları doğuyor.  Vatandaşlarımızda donanımlı olma adına bu kursları bizlerden talep ediyor ve bizlerde bu kursları bünyemizde açıyoruz. Hasta ve Öz Bakım Kursu için bize yüz kişiden fazla başvuru oldu. Bunların ilk etapta 60’ını alabildik. Kalanlara ikinci etap kurs düzenleyeceğiz. Mesleki kurslara önem veren bir kurumuz. Usta öğretici Şükran Caner tarafından verilen kursumuz hafta içi her gün 8 saat olup, toplam 304 saat sürecek ve kurs sonunda kursiyerlerimize belge verilecek. Kursumuz Mart ayı sonlarında bitecek” dedi.

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Hasta Ve Öz Bakım Kursu
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