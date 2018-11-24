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Hasta öğrenciye ‘güneş’ oldu

YOZGAT’ta, 34 yıl sonra okul sıralarına dönerek önce lise ardından da üniversite eğitimini tamamlayıp 60 yaşında öğretmenliğe başlayan Hülya İpek, rahatsızlığı nedeniyle güneşe çıkamayan 10 yaşındaki öğrencisine evde eğitim veriyor.

Hasta öğrenciye ‘güneş’ oldu

YOZGAT’ta, 34 yıl sonra okul sıralarına dönerek önce lise ardından da üniversite eğitimini tamamlayıp 60 yaşında öğretmenliğe başlayan Hülya İpek, rahatsızlığı nedeniyle güneşe çıkamayan 10 yaşındaki öğrencisine evde eğitim veriyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:53
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Hasta öğrenciye ‘güneş’ oldu

Kur'an-ı Kerim öğrenmek için 2011 yılında mahallesindeki Kur'an kursuna giden Hülya İpek, 1977 yılında evliliği nedeniyle yarım bıraktığı lise eğitimini kutsal kitabı daha iyi anlayabilmek için tamamlamaya karar verdi.  Yaklaşık 34 yıl sonra okul sıralarına dönen İpek, akşam lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra 2013'te Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi ikinci öğretimi kazandı. Üniversite eğitimi boyunca çocuğu ve torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarının "Hülya teyze" diye hitap ettiği İpek, bu yıl okulunu tamamlayarak mezun oldu. Öğretmenlik yapabilmek için son 2 yıl formasyon eğitimi de alan İpek, ücretli öğretmenlik için Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Bir okulda 30 saatlik görev çıkan İpek, bu ders saatinin kendisi için fazla yorucu olacağını ve faydalı olamayacağını düşünerek, 15 saatlik evde eğitimi kabul etti. İpek, okula gelemeyen öğrencilere devletin çok güzel imkan sağladığını ve eve öğretmen gönderdiğini söyledi. Kendisinin de 3. sınıfa giden Enes'e eğitim verdiğini aktaran İpek, "Enes güneşe çıkamıyor, güneş onu yakıyor öyle bir rahatsızlığı var. Enes ile 15-17 saat eğitim yapıyoruz. Haftanın 3 gününe yaydık. Sabah 08.45'te başlıyoruz. Normal okulun verdiği eğitimi veriyorum, 40 dakika ders 10 dakika teneffüs yapıyoruz" diye konuştu.

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Hasta öğrenciye ‘güneş’ Oldu
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