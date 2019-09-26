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Halk Eğitim planlaması

SORGUN ilçesinde, 2018-2019 Halk Eğitim Merkezi Planlama ve İşbirliği komisyonu, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

Halk Eğitim planlaması

SORGUN ilçesinde, 2018-2019 Halk Eğitim Merkezi Planlama ve İşbirliği komisyonu, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Halk Eğitim planlaması

İlçe Hayat boyu planlama ve istişare kurulu toplantısında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal, STK Başkanları, Kurum ve Okul müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı çalışmaları, Okuma-Yazma seferberliği, Meslek edindirme kursları, Unutulmaya yüz tutmuş meslekler, Mezun öğrencilerle ilgili konular ele alındı. Beceri ve tasarım kurslarının açılması, pansiyonlara kurs verilmesi ile yılsonunda açılacak sergilerle ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Toplantı sonrasında Kaymakamımız Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursları ziyaret etti, kurslar hakkında bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim PlanlamasıSorgun
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