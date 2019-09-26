Halk Eğitim planlaması

İlçe Hayat boyu planlama ve istişare kurulu toplantısında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal, STK Başkanları, Kurum ve Okul müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı çalışmaları, Okuma-Yazma seferberliği, Meslek edindirme kursları, Unutulmaya yüz tutmuş meslekler, Mezun öğrencilerle ilgili konular ele alındı. Beceri ve tasarım kurslarının açılması, pansiyonlara kurs verilmesi ile yılsonunda açılacak sergilerle ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Toplantı sonrasında Kaymakamımız Bahadır Güneş, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursları ziyaret etti, kurslar hakkında bilgi aldı.