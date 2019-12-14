Halk Eğitim, Meslek edindiriyor

Kaymakam Kundakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan ile birlikte, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adem Şahin ve Müdür Yardımcısı Elif Yağcı'dan kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgiler aldı. Kundakçı, daha sonra halk eğitim merkezi müdürlüğünün fitness salonu, müzik, halı-kilim ve bakır işleme atölyeleri, teşhir salonu, bilgisayar laboratuvarı, yapımı bu yıl tamamlanan çok amaçlı toplantı salonunu gezdi. Yapılan ziyaret esnasında aktif olarak devam eden kurslardaki usta öğretici ve kursiyerlerle sohbetler ederek, ihtiyaçlarını belirleyen Kundakçı, yapılması planlanan kurslar ve projeler hakkında da bilgiler aldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy'un taşımalı servis şoförlerini bilgilendirme konulu toplantısına da katılan kaymakam Kundakçı, servis şoförlerine yönelik bir konuşma yaptı. Kaymakam Kundakçı, "Yavrularımızın en önemli önceliği olan can güvenliği ile alakalı devlet yetkilisi olarak bizlere ve servis şoförü olarak sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle omuzlarımızda taşıdığımız bu ağır sorumluluğun gereği olarak işimizde hiçbir tedbiri elden bırakmamalıyız. Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse de ilçe milli eğitim müdürlüğümüzce sizlere rutin olarak yaptığımız araç denetimlerinde tespit ettiğimiz eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp yolunuza devam etmeniz sizler açısından en doğru bir adım olacaktır. Diğer bir konu ise bakanlığımız tarafından belirli periyotlarda güncellenen taşıma yönetmeliğini sizlerin de çok yakından takip ederek bu yönetmeliğe uygun olarak araçlarınızı restore etmelisiniz" dedi.