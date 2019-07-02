Halk Eğitim çalışmaları değerlendirildi

Toplantıya Şube Müdürleri Hakan Mucuk ve Ahmet Karakaş ile Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Veyis Altuntaş, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fatih Çalgın, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Çalışkan, usta öğretici olarak görev yapan öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi’nin 7'den 77'ye bütün Çayıralan halkına hizmet ettiğini, onlarca kurs açıldığını, açılan bu kursta yine yüzlerce Çayıralan’da yaşayan kişilerin istifade ettiğini, bir şeyler öğrendiğini, bir şeyler ürettiğini, güzel bir ortamın oluşmasına vesile olan özellikle usta üreticilere, öğretmenlere, imkanları sunan, sevk ve idareyi layıkıyla yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü idarecilerine teşekkür etti. Hiçbir başarının tesadüfi olmadığının altını çizen Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi’nin kendi imkanları içerisinde sınırlarını zorlayarak, birçok kurs açarak vatandaşa ciddi anlamda güzel hizmetler sunduğunu bildirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altıntaş da, kurumun çalışmaları ile birlikte planlamaları hakkında da bilgiler aktardı.