Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102068
ALTIN
164.861
DOLAR
3.9597
STERLİN
5.2520
EURO
4.7033

-Halk Eğitim arı gibi

YOZGAT Halk Eğitim merkezi, son dönemlerde açtığı kurslarla dikkat çekerek, gençleri geleceğe hazırlıyor, meslek sahibi olmalarına ciddi katkılar sağlıyor.

-Halk Eğitim arı gibi

YOZGAT Halk Eğitim merkezi, son dönemlerde açtığı kurslarla dikkat çekerek, gençleri geleceğe hazırlıyor, meslek sahibi olmalarına ciddi katkılar sağlıyor.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
75 Okunma
-Halk Eğitim arı gibi

Okuma yazma kursundan Arapça kursuna, el sanatlarından meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda kurs açan Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, incelemede bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kurslar hakkında Merkez Müdürü Şenay Daştan Sipahi’den bilgi aldı. Sınıfları dolaşarak kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Yurtnaç, eğitimin yaşının olmadığını belirtti. Vali Yurtnaç, kursiyerlerin bir şeyler öğrenmek için gelerek, diğer insanlara örnek olduklarının altını çizdi, eğitimin, öğrenmenin, ilim sahibi olmanın yaşı, yeri ve zamanının olmadığını söyledi. Vali Yurtnaç, ‘’Arapça öğreniyorsunuz. Diğer sınıflarda okuma yazma kursuna giden insanlar var. Hepinizin gayesi bir şeyler öğrenmek ve ilim sahibi olmak. Bu kurslara katıldığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Öğrenme isteğinizi sakın yitirmeyin, azimli olun ve diğer insanlara da örnek olun. Bunun yanında da her gün mutlaka kitap okumaya gayret gösterin. Çantanızda mutlaka bir tane kitap olsun” dedi.

Arapça kursunun iki gurupta yapıldığını ifada eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi ise, “İki gurup halinde 136 saatlik programımıza toplamda 36 kursiyerimiz Arapça kursuna geliyor. Bu program kursiyere basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefliyor. Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği planlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma konularını içeriyor. Arapça dil öğreniminin başlangıç seviyesini oluşturan program, güncel Arapçanın öğrenimi için bir temel niteliği taşıyor” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR
OKUSUNLAR DiYE TOPLANDILAR
KIRSALA SICAK ASFALT
KIRSALA SICAK ASFALT
Eğitim Müzesi açıldı
Eğitim Müzesi açıldı
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
Köy öğretmenlerine ayrıcalık
KASAUM’dan öğretmenlere özel
KASAUM’dan öğretmenlere özel
Rektörün minik konukları
Rektörün minik konukları

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim