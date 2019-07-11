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Haklılığımız kanıtlandı

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sistemi ile alt üst ettiği eğitim sisteminin en tartışmalı konusu olan okula başlama yaşı ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemenin, yasa düzenlenirken ortaya koydukları tepkinin ne kadar yerinde olduğunu gösterip, haklılıklarının da onaylandığını söyledi.

Haklılığımız kanıtlandı

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sistemi ile alt üst ettiği eğitim sisteminin en tartışmalı konusu olan okula başlama yaşı ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemenin, yasa düzenlenirken ortaya koydukları tepkinin ne kadar yerinde olduğunu gösterip, haklılıklarının da onaylandığını söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Haklılığımız kanıtlandı

Tuygun, eğitimin her alanında yanlış yapan anlayışın sonucu olarak eğitim sisteminin geldiği noktanın son günlerde tartışılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi sonuçları ile de ortaya çıkmakta olduğunun altını çizdi. Tuygun, Okul Öncesi öğretmenlerinin ‘ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati’ eğitim yapmalarının eşitlik ilkesine de eğitimde verimliliğin sağlanmasına da aykırılık teşkil ettiğini ileri sürdü.
Tuygun, ‘Okul öncesi eğitimde de diğer kademelerde olduğu gibi etkinlik saatleri 40 dakika olarak düzenlenmeli, öğretmenlere dinlenme hakkı tanınmalıdır. Daha nitelikli bir eğitim ve öğretmenlerimize dinlenme olanağı verilmesi için okul öncesinde eğitimli yardımcı personel istihdam edilmelidir. Okul öncesi öğretmenlerimizin diğer meslektaşlarına göre daha uzun süre ve aralıksız çalışmalarının karşılığında ilave ek ders ücreti ödenmesi de sağlanmalıdır’ dedi.Tuygun, yapılan düzenlemelerde eksikliklerin bulunduğunu, bunların giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tuygun, ‘Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları öğretmenlerine yönelik yapılan düzenleme maddelerinin vurguladığımız yanlışlık ve eksiklikler giderilerek ortaöğretim mevzuatına da işlenmesi gerekir. Sendikamız düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerine devam etmekte olup eğitim ve öğretmenlerimiz açısından sorun oluşturacak alanlarda mücadelemiz devam edecektir’ diye konuştu. 

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