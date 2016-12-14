Hainleri korkutan okul!

Bu kapsamda Yozgat POMEM’de eğitim-öğretime başlayan yaklaşık bin öğrenci Yozgat’tan tüm dünyaya mesaj göndererek, ‘bir ölür bin diriliriz’ mesajı veriyor. Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, basın mensuplarına POMEM’i gezdirerek yeni eğitim-öğretim yılına başlayan okul hakkında bilgi verdi.





POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Cumartesi günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla yeni eğitim öğretim yılının resmi açılış törenini gerçekleştireceklerini bildirerek, yeni dönem öğrencilerin şimdiden derslerine başladıklarını söyledi.





Şaban Kütükoğlu, Yozgat POMEM’in modern binasıyla ve her türlü teknolojik donanımıyla emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeye devam ettiğini ifade ederek, “Binden fazla öğrencimizle yeni döneme başladık. Bu dönem yaklaşık 700 tane bayan öğrencimizde burada eğitim-öğretim görüyor. Emniyet teşkilatımız bu yeni yetişen pırıl pırıl gençlerimizle yeniden eski gücü ve kudretine kavuşuyor” dedi.





DERSE GİRDİ





POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, sınıflardan birisine girerek ders halindeki öğrencilerle de sohbet etti. Genç polis adaylarından ders hakkında bilgi alan Kütükoğlu, öğrencilerin okul ile ilgili görüş ve düşüncelerini de dinledi. Yurdun dört bir yanından polis olmak, vatan ve millete hizmet etmek için Yozgat POMEM’de toplanan öğrencilere seslenen Kütükoğlu, “Devletimizin sizlere sunmuş olduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirecek ve mezun olduktan sonra sadece amirlerinden emir alan devletine ve milletine sadakat ile bağlı birer kanun polisi olacaksınız” dedi.





CAMİYİ GEZDİRDİ





POMEM Müdürü Şaban Kütüoğlu, Yozgat POMEM’in emniyet teşkilatı bünyesindeki eğitim kurumlarının en moderni ve en büyüklerinden olduğunu söyleyerek, okulda öğrencilerin ders dışındaki tüm ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanacağı imkanlar ve mekanlarında söz konusu olduğunu bildirdi. POMEM içerisinde bir adet cami bulunduğunu da ifade eden Kütükoğlu, “Kapısında mescit yazsa da cami kadar büyük bir yer burası. Yaklaşık bin kişilik bu camimize İl Müftülüğü tarafından bir tane din görevlisi de atandı. Öğrencilerimiz ve personelimiz burada ibadetlerini de gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.





BAŞINIZ SAĞOLSUN





Öte yandan basın mensupları da önceki gün şehit olan iki polis memurunun Yozgat POMEM mezunu olduğunu hatırlatarak, POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’na başsağlığında bulundu. Şaban Kütükoğlu, iki şehidinde Yozgat’ta eğitim-öğretim gördüğünü daha sonra okul POMEM statüsüne alınınca öğrencilerin Kırıkkale’ye nakillerinin yapılıp, oradan mezun olduklarını belirtti. Şaban Kütükoğlu, “Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Az öncede gezip gördünüz bir ölüp, bin diriliyoruz. Memleketimizin huzuru ve güveni için tüm teşkilat mensuplarımız şehadete hazırdır” dedi.