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Hafızlık temel eğitimi

Yozgat’ta Proje Hafızlık Ortaokulu yaz temel eğitimi açılışı törenle yapıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:05
Hafızlık temel eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokolle birlikte yürütülen, öğrencilerin sene kaybı yaşamadan hafızlık eğitimi alması için, örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesi yaz eğitimi açılış töreni Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi hafızlık proje Ortaokulu yaz temel eğitimi açılış törenine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı. 4. Sınıf öğrencileri arasında yapılan hafızlık seçme sınavında, 781 öğrenci arasından başarı gösteren 80 erkek öğrenci 9 hafta boyunca eğitim alacak. Yaz eğitiminde,  temel Kur'an-ı Kerim  dersi ile birlikte, sosyal ve sportif etkinlikler, zeka oyunları,  tiyatro ve drama, gezi ve piknik etkinlikleri yapılacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Müftü Gülden, Okul Müdürü Ramazan Güneşer'in konuşmalarının ardından Yozgat hafızlık proje okulunun ilk hafızı olan öğrencisi Hafız Bilal Yasir Karakış ödüllendirildi. Seyfettin Sağlam 

Anahtar Kelimeler:
Hafızlık Temel Eğitimi
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