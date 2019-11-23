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Hafızlık sınıflarına ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek hafızlık sınıflarındaki faaliyetleri inceledi.

Hafızlık sınıflarına ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek hafızlık sınıflarındaki faaliyetleri inceledi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Hafızlık sınıflarına ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı okulda uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alıp, okulun birimlerinde incelemeler gerçekleştirdi.
Okul bünyesinde açılan hafızlık sınıfını ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Yazıcı, birinci dönem ara tatil etkinliklerine katılan öğretmenlerle de fikir alışverişinde bulundu.
Müdür Yazıcı, okul idarecileri ve öğretmenlerine çalışmalarında başarı dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

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