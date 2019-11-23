Hafızlık sınıflarına ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı okulda uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alıp, okulun birimlerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Okul bünyesinde açılan hafızlık sınıfını ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yazıcı, birinci dönem ara tatil etkinliklerine katılan öğretmenlerle de fikir alışverişinde bulundu.

Müdür Yazıcı, okul idarecileri ve öğretmenlerine çalışmalarında başarı dileyerek ziyaretini sonlandırdı.