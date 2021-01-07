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Güzel okuyan kazanacak

Akdağmadeni ilçesinde İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmaya ilçede eğitim-öğretim gören öğrenciler, hazırladıkları video görüntülerini okul idarelerine teslim ederek katılım sağlayacak.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:34
Güzel okuyan kazanacak

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021 yılının TBMM tarafından İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesi, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yarışma düzenledi. İstiklal Marşı temasını ön plana çıkararak vatan, bayrak ve bağımsızlık konularında öğrencilerin, toplumumun duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen ‘İstiklal Marşını Güzel okuma’ yarışmasına Akdağmadeni Kaymakamlığı da destek verdi. Yarışmaya ilçede öğrenimine devam eden her kademedeki öğrencilerin başvuru yapabilecekleri bildirildi. Anasınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını, diğer kademedeki öğrencilerin de tamamını okumaları gerektiği uyarısı yapıldı. Öğrencilerin hazırladıkları videoları kendi okul yönetimine gönderecekleri, okullar idarelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında uygun buldukları videoları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecekleri kaydedildi. Değerlendirme alışılmışın dışında izleyiciler ve vatandaşlar tarafından yapılacağı, gelen sonuçlara göre her kademeden birincilerin ödüllendirileceği öğrenildi. Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 Şubat 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

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Güzel Okuyan Kazanacak
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