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Güvenli okul

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

01 Nisan 2022 Cuma 00:46
Güvenli okul

Ahmet Yesevi İlkokulunun ihata duvarının bakım ve onarım çalışmalarını yerinde incelen Aksoy, faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Aksoy, “Öğrencilerimizin başarılı ve sağlıklı olabilmeleri için okul güvenliğinin önemli olduğuna inanıyor, aydınlık geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarıya giden yollarında karşılarına olumsuz durumların çıkmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yapılan güvenlik çalışmalarının okulumuza, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

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