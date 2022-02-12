GÜVENLİ KAMPÜS TOPLANTISI

ı. Toplantı Rektör Profesör Doktor Ahmet Karadağ başkanlığında gerçekleşti. Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, dekanlar, yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu müdürleri, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda, İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, bahar yılı dönem değerlendirmesi, akademik teşvik süreçleri, sıfır atık projesi ve Güvenli Kampüs alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bir durum değerlendirmesi toplantısında bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Üniversitenin de içerisinde bulunduğu 12 paydaş Üniversite ile Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’nın (İKAF’22) öğrenciler ve mezunlar için önemli olduğunu söyledi.

‘İKAF’22 FUARINA 500 ÖĞRENCİ İLE KATILMAYI HEDEFLİYORUZ’

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan 'Yetenek Kapısı'nı öğrenci ve mezunların hizmetine sunduğuna dikkat çeken Karadağ, “ Üniversitelerin Kariyer Merkezlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan 'Yetenek Kapısı' platformu, gençlerin ve işverenlerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerine imkân tanımaktadır. Öğrenciler ve mezunlar, 'Yetenek Kapısı'nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecek; bu sayede kariyer fuarlarını, etkinlikleri ve eğitimleri inceleyebilecekler. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve mezunlarımızı geleceğe hazırlamada onların potansiyellerini, becerilerini, keşfetmelerini sağlayacak dokunuşlarımız mutlaka olmalı. Bu çerçevede Yozgat Bozok Üniversitesi olarak İKAF’22 fuarına 500 öğrenci ile katılmayı hedefliyoruz” dedi.

‘AKADEMİK TEŞVİKTEN DAHA FAZLA YARARLANMALIYIZ’

Akademik teşvik süreçlerine de değinen Karadağ, üniversitede 965 öğretim elamanından 251 akademisyenin akademik teşvikten yararlandığını söyledi. Bu sayının çok daha ileri seviyelere gelmesini arzu ettiğini belirten Karadağ, “Yozgat Bozok üniversitesi her alanda olduğu gibi bu alanda da kendisini iddialı olarak görmek istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin buna muktedir olduğunu, bu yetiğe sahip olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE 'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KAMPÜS BELGESİ’ ALMAYA HAK KAZANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Korona Virüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, Covid19 küresel salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren salgınla mücadele noktasında etkin olarak çalışıp, hızlı kararlar alarak, hem eğitim-öğretim süreçlerinin yönetilmesini hem de hijyen ve temizlik konularındaki çalışmalarını titizlikle sürdürerek TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandığını söyledi. Karadağ, toplantıda yaptığı konuşmada temizlik ve hijyen kurallarına her zaman en üst düzeyde değer verdiklerini, eğitim-öğretimin aksamaması amacıyla koronavirüs döneminde de tüm önlemleri gerek merkez kampüste gerekse de ilçe kampüslerimizde en üst düzeyde alarak 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazanmanın halkı gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Karadağ, Akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenleri, Güvenli Kampüs ve Sıfır Atık komisyon üyelerini ve TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazan okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Toplantı sonrası Karadağ, Güvenli Kampüs ve Sıfır Atık komisyon üyelerine ve TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazan okullara belgelerini takdim etti.