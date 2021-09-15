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Güvenli Kampüs Belgesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Covid19 güvenli kampüs belgesi alabilmek amacıyla çalışma başlattı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:28
Güvenli Kampüs Belgesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Korona Virüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, Covid19 küresel salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren salgınla mücadele noktasında etkin olarak çalışıp, hızlı kararlar alarak, hem eğitim-öğretim süreçlerinin yönetilmesini hem de hijyen ve temizlik konularındaki çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğü açıklandı. Yozgat Bozok Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında toplantı yapıldı. Üniversitemiz merkez kampüsü, ilçe kampüsleri, Turizm Fakültesi Uygulama Oteli ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerköy Çiftliği'nde Covid19 tedbirleri kapsamında her türlü tedbirin alınarak sağlığın güvence altına alınmasının hedeflendi. TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ için yol haritasının çizildiği toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, birim amirleri, fakülte ve yüksekokul temsilcileri ve diğer komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği içinde hazırlanan ‘Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda yer alan tüm koşulların Üniversitede yerine getirilmesi adına bir dizi önlem ve tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca öğrenciler, iç ve dış paydaşlar, akademik ve idari tüm çalışanların her bakımdan güvenilir, sağlıklı, huzurlu bir kampüs ortamı sağlanması adına TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ başvurusunun da ivedilikle yapılması kararı alındı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ toplantıda yaptığı konuşmada temizlik ve hijyen kurallarına her zaman en üst düzeyde değer verdiklerini, eğitim-öğretimin aksamaması amacıyla koronavirüs döneminde de tüm önlemleri gerek merkez kampüste gerekse de ilçe kampüslerimizde en üst düzeyde aldıklarını söyledi. Karadağ, ‘’Akademik-idari personel ile öğrencileri salgından korumaya yönelik tedbirler, ‘Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda yer alan tüm koşulların yerine getirilmesi adına mutad toplantılar yapıyoruz. Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları oldukça önemli. Biz de bu ilke doğrultusunda TSE’den Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi alma şartlarını yerine getirerek üniversitemizde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması adına hali hazırdaki genel standartları belgelendirmek istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Güvenli Kampüs Belgesi
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