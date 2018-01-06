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Gündem eğitim olacak

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıda ilin eğitimi masaya yatırılacak.

Gündem eğitim olacak

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıda ilin eğitimi masaya yatırılacak.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Gündem eğitim olacak

Yarın düzenlenecek değerlendirme ve istişare toplantısında başta Bozok Üniversitesi olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nün geride kalan bir yıllık faaliyetleri ve yeni dönem planlamaları ele alınacak. Toplantının Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşeceği belirtilirken toplantı saatinin 13.30 olarak planlandığı öğrenildi. 

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