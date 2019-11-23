Gün öğretmenlerin

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 24 Kasım saat 09.30’da Cumhuriyet Alanı’na çelenk sunumuyla başlayacak kutlama programının, saat 10.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonundaki kutlama programıyla devam edeceğini bildirdi.

Salon programında emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdimi yapılacağını söyleyen Yazıcı, “Programda şiirler okunacak, tiyatro gösterileri gerçekleştirilecektir. Müzik dinletisiyle programımız sonlanacaktır” dedi.

Müdür Yazıcı Öğretmenler Günü münasebetiyle Atatürk Anadolu Lisesi bahçesine öğretmenlerle birlikte fidan dikimi yaptıklarını, Cuma günü ise şehit öğretmenler için mevlit okuttuklarını aktararak, “Ayrıca 24 Kasım Pazar günü saat 19.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Öğretmenler Korosu tarafından verilecek konserimize de tüm halkımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.