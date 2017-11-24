-Gün öğretmenlerin

Saat 16.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda yapılacak programla video gösterimi, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdimi, ödül töreni ve müzik dinletisi etkinliği yapılacak.

VALİ YURTNAÇ'IN MESAJI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin gününü kutladı. Vali Yurtnaç, ‘’Bizler, hayatın merkezine insanı alan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde önemli pay sahibi öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır’’ dedi.

Vali Yurtnaç, Milletimizin, öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmekte olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, ‘’Bu sebeple yarınlarımızın şekillenmesi ve Türkiye’nin hak ettiği yerde olabilmesi için öğretmenlerimizi maddi manevi her konuda desteklemek şuurunda olmalıyız. Bu vesile ile vefat etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tekrar kutluyor, başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.