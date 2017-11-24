Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105026
ALTIN
163.333
DOLAR
3.9321
STERLİN
5.2319
EURO
4.6577

-Gün öğretmenlerin

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü kapsamında kutlama programı düzenledi. Düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan öğretmenler günü nedeniyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, saat 09.00’da Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

-Gün öğretmenlerin

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü kapsamında kutlama programı düzenledi. Düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan öğretmenler günü nedeniyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, saat 09.00’da Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
43 Okunma
-Gün öğretmenlerin

Saat 16.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda yapılacak programla video gösterimi, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdimi, ödül töreni ve müzik dinletisi etkinliği yapılacak.

VALİ YURTNAÇ'IN MESAJI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin gününü kutladı. Vali Yurtnaç, ‘’Bizler, hayatın merkezine insanı alan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde önemli pay sahibi öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır’’ dedi.

Vali Yurtnaç, Milletimizin, öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmekte olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, ‘’Bu sebeple yarınlarımızın şekillenmesi ve Türkiye’nin hak ettiği yerde olabilmesi için öğretmenlerimizi maddi manevi her konuda desteklemek şuurunda olmalıyız. Bu vesile ile vefat etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tekrar kutluyor, başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Emanetlerine saygı
-Emanetlerine saygı
-Öğretmenler muzdarip
-Öğretmenler muzdarip
-Öğretmenler için mevlit
-Öğretmenler için mevlit
-Bağımlılık anlatıldı
-Bağımlılık anlatıldı
-TUGVA’da yeni başlangıç
-TUGVA’da yeni başlangıç
-Zirvede Yozgat’ta yer aldı
-Zirvede Yozgat’ta yer aldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim