Güçlü başlamak istiyoruz

Rektör Prof. Dr. Karadağ, Veterinerlik Fakültesinin şuanda 60 öğrenci aldığını bu öğrencilerin önümüzdeki günlerde Yozgat’a gelerek kayıtlarını yaptıracağını ifade etti. Veterinerlik fakültesine güçlü başlamak için ilk öğrencilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, ‘’Veterinerlik Fakültemiz Üniversitemizin geleceği olacak bir Fakülte. Ölü bir fakülte olmasını kesinlikle istemiyoruz. Şuanda Veterinerlik Fakültesi ile alakalı olarak akademik kadromuz çok güçlü. Yozgat tarım ve hayvancılık memleketi. Bu nedenle de Veterinerlik Fakültesi çok önemli. Şu anda Sorgun ilçemizde bulunan fakülte binamızda laboratuvar sıkıntısı var. Fakültemizde eğer alt yapısını yetiştiremez isek B planımız da var. B planımızda Sorgun’daki binamızın alt yapısı uygun hale gelene kadar öğrencilerimizi Yozgat merkezde eğitim verebiliriz. Tabi bunu Sorgun ilçesindeki Belediye, Kaymakamlık gibi kurumla ile istişare ederek yapmayı planlıyoruz. Sorgun’daki fakülte binamızda dediğim gibi Laboratuvarımız hazır değil. Laboratuvarı olmayan bir fakültede öğrenciler teorik eğitim alırken uygulaması noksan kalır. Teorikte çok iyi olabilirler ama uygulamada çok zayıf kalırlar, hep bir tarafları eksik olur. Bu nedenle eğer Fakülte binamızdaki Laboratuvarımızı yetiştiremez ise B planını, C planını devreye sokacağız’’ dedi.