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Görev yerlerine uğurlandı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürleri yeni görev yerlerine uğurlandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:26
Görev yerlerine uğurlandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile Saraykent İlçe Milli Eğitim müdürlüğünde görevli Şube Müdürleri yeni görev yerlerine uğurlandı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Kayseri Yeşilhisar ilçesine atandı. Bozdağ, Çayıralan ilçesinde görev yaptığı süre içerisinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi noktasında mesai arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını ifade etti. Saraykent İlçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Orhan Ergün Çağlıyan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevine atandı. Çağlayan, Saraykent ilçesindeki görevinden ayrılarak, Yozgat İl Milli Eğitim müdürlüğündeki yeni görevine başladı. 

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Görev Yerlerine Uğurlandı
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