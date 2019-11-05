Gönüllü elçi

Böyükata bu kapsamda, Karabük Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen ‘Sosyal Bilimler Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ programında hem Eğitim Yöneticiliği hem de eğitmenlik yaptı. Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve yürütme süreçlerine ilişkin bilgilerin aktarıldığı etkinlikten yaklaşık 30 civarında akademisyenin faydalandı. Proje tasarımında, proje fikri geliştirmede, proje metninin yazımında ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken incelikler paylaşıldı. İki gün süren programda teorik seminerler ve uygulamalı atölye çalışmalarına yer verildi.