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Göçmenlere Türkçe eğitim

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde göçmen misafirlere yönelik açılan Türkçe Okuma-Yazma Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:12
Göçmenlere Türkçe eğitim

Törene Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Göç İdaresi Müdürü Suat Bulut, Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat İcik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın da katıldı. Sertifika töreninde 10 kursiyerin her birisi İstiklal Marşımızın bir kıtasını ezbere okuyarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kursiyerler, Türkçeyi öğrendiklerini güzel bir şekilde ifade ederek, aynı zamanda yazmayı da öğrendiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törende kursiyerler sertifikalarını Vali Yardımcısı İzzet Ercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'dan aldı. Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür eden Vali Yardımcısı İzzet Ercan, kursun tamamlanmasında emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Göçmenlere Türkçe Eğitim
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