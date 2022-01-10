Gezip, Eğlendiler

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gençler Yozgat Organize Sanayi Bölgesini gezerek, bilgi edindiler. Ardından Hüzni Baba Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı’nı ziyaret eden gençler, çay eşliğinde yöresel yiyeceğimiz olan kavurganın tadına baktılar. Gençler, konak görevlisi eşliğinde türküler söyleyerek, çeşitli kültürel oyunlar oynadılar. Programa katılan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, SORGED`in yürüttüğü etkinliklerden ve çalışmalardan bahsederek, ‘’ SORGED, bir dernekten öte, gençler için bir ekol, bir okul adeta ‘’ diye konuştu. SORGED Başkanı Halil Uğuz da Yurtlu’ya vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•