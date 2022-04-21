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Gezici öğretmen sınıfı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi’ kapsamında ‘Gezici Öğretmen Uygulaması’ Yozgat’ta da başlatıldı.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:45
Gezici öğretmen sınıfı

Öğrenci sayısının yetersiz olmasından dolayı okulları kapatılan köylerdeki okul öncesi öğrencilere haftanın belirli günlerinde ‘Gezici Öğretmen Uygulaması’ kapsamında eğitim verilecek.
Yozgat merkezde dahil olmak üzere tüm ilçelere bağlı okulları kapatılan köylerde öğrencilere ulaşmak ve eğitim vermek amacıyla projenin başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, en az beş öğrencisi olan yerlerde yeni anasınıfları açılarak okul öncesi eğitimler görevlendirilen öğretmenler tarafından verileceğini ifade etti.  Beş öğrencisi olmayan köylerde ise 5 yaş öğrencilerini taşıma merkezi okullarda açılan yeni anasınıflarına taşıyarak bu bölgelerdeki öğrencilerde eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanacaklarının altını çizen Yazıcı, ”Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış oluyor. Bu gün itibariyle Temel Eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında ilimiz genelinde 94 yeni anasınıfı açılmış olup, toplamda 467 sınıfta 8 bin 6 öğrencimiz eğitim öğretime devam etmektedir. İlimizde 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 72’den  yüzde 93’e yükselmiş olup, 3 ile 5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 53 olmuştur. Bu iki oranda da Türkiye ortalamasının üzerindedir. Amacımız bu oranları daha da yukarılara çıkararak okul öncesi eğitime tüm yavrularımızın erişimini sağlamaktır” dedi. 

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:04
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