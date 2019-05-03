Gezici Matematik Müzesi

Bir hafta süreli program kapsamında, ilkokul ve ortaokul seviyesinden 2 bin 400 öğrenci, uygulamalı matematik etkinliklerinden yararlandı. Öğrencilerimizle birlikte programa katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu tür çalışmaların devam ettirileceğini, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşılmasında bu faaliyetlerin önem arz ettiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.