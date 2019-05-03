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Gezici Matematik Müzesi

YOZGAT’ta öğrencilerin Matematik dersine karşı olan önyargılarını kırmak, öğrencilerin matematiğe dokunarak öğrenmelerine katkı sağlamak, atölye çalışmalarıyla da bu süreci desteklemek amacıyla yola çıkan ‘Tales Gezici Matematik Müzesi’ Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda konuşlandırıldı.

Gezici Matematik Müzesi

YOZGAT’ta öğrencilerin Matematik dersine karşı olan önyargılarını kırmak, öğrencilerin matematiğe dokunarak öğrenmelerine katkı sağlamak, atölye çalışmalarıyla da bu süreci desteklemek amacıyla yola çıkan ‘Tales Gezici Matematik Müzesi’ Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda konuşlandırıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Gezici Matematik Müzesi

Bir hafta süreli program kapsamında, ilkokul ve ortaokul seviyesinden 2 bin 400 öğrenci, uygulamalı matematik etkinliklerinden yararlandı. Öğrencilerimizle birlikte programa katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bu tür çalışmaların devam ettirileceğini, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşılmasında bu faaliyetlerin önem arz ettiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

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