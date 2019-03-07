Geri sayım başladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde diş hekimliği fakültesi kurulacağı yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan çalışmalara hız verildi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde diş hekimliği fakültesi kurulacağı yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan çalışmalara hız verildi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’a yaptığı konuşmada, hem Yozgat hem de Yozgat Bozok Üniversitesi için çok önemli bir müjde verdiğini hatırlattı. Karacabey, Erdoğan’ın, ‘Bugün 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğü, 875 akademik personeli olan üniversitemizi Yozgat’a biz kazandırdık. Şimdi üniversitemize, eski tıp fakültesi binasında faaliyet gösterecek bir diş hekimliği fakültesi kazandırıyoruz’ dediğini kaydetti. Rektör Karacabey, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı diş hekimliği fakültesinin kurulması için yasal süreç hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve 13’üncü fakültemize kavuşmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek bu konuda gerekse üniversitemize bugüne kadar her konuda verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’
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