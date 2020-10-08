GEREKLi ADIMLAR ATILSIN!

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, yüz yüze eğitim için derhal atılması gereken çok adımın bulunduğuna dikkat çekerek, yüz yüze eğitime geçileceğine dair yapılan açıklamanın, mevcut soru işaretlerinin çoğunu silemediğini söyledi. Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararının Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun verileri ve tavsiyeleri ışığında alındığını söylese de, bu noktada anlamlı bir tutarsızlık söz konusudur. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Korona vaka sayıları daha azken uzaktan sürdürülen eğitim, vaka sayısı yükselmiş ve ne olduğu anlaşılamayan ‘ulusal çıkarlar’ bahane edilerek eksik açıklandığı itiraf edilmişken neden yüz yüze hale getirilmektedir? Bu tutarsızlık, söz konusu kararın altında Bakanlığın çalışmak için koca bir yaz elinde olmasına rağmen EBA'yı bir türlü tam çalışır hale getirememesinin ve tablet ile internet eksiği çeken hanelerin yoksulluğunun daha görünür hale gelmesiyle birlikte toplumda iktidara karşı biriken öfkenin yattığını akıllara getirmektedir’’ dedi. Tuygun, okullardaki hijyen, velilerin cebine, okul yöneticilerinin insafına bırakılamayacağının altını çizerek, her türlü eksik malzemenin bakanlık tarafından temin edilmesi gerektiğini, uzmanlarca kullanılıp, denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Tuygun, ‘’İhtiyaç sahibi tüm çocuklara hızla tablet ve internet temin edilmeli, tek bir çocuğun bile eğitime ulaşamadığı bir ülkenin ‘gelişmiş’ sayılamayacağı ve o noktada sosyal devletten bahsedilemeyeceği unutulmamalıdır. Tüm köy okulları derhal açılmalı, bu vesileyle taşımalı eğitim garabeti de son bulmalıdır. Eğitim, hibrit halde ve zor koşullar altında yürütülüyorken müfredat seyreltilmeli, öğrencilerin sorumlu olduğu konular azaltılmalıdır. Öğretmenlerin öğrencilerine canlı ders verebilmesini sağlayan bir sistem, devlet eliyle kurulmalı, öğrenciler ve öğretmenler ne olduğu belirsiz programları kullanmaktan kurtarılmalıdır. Öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanmayan durumlara bağlı olarak yaşanacak aksaklıklardan öğretmenlerin sorumlu tutulması uygulamaları son bulmalıdır. Yüz yüze yapılan derslerde ücretler yüzde yüz arttırımlı ödenmeli, uzaktan eğitim faaliyetleri maaş karşılığı değerlendirilse de hesaplamalarda öğretmenlerin haftalık ders çizelgeleri esas alınmalıdır. Unutulmasın ki; Eğitim, ülke için parlak bir geleceğe açılan yegane kapıdır ve onu ardına kadar açmanın başlıca yolu, çocuklarımız arasında fırsat eşitliği yaratmaktır’’ ifadelerini kullandı.