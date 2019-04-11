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Genel Müdürün ziyareti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız eşliğinde Yozgat’a geldi, Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdürün ziyareti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız eşliğinde Yozgat’a geldi, Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Genel Müdürün ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Din Öğretimi biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin ile birlikte İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında incelemelerde bulunan Genel Müdür Yılmaz, Okul Müdürleriyle bir araya gelerek, toplantı yaptı. Yılmaz Aşk Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin’i de vakıf kütüphanesinde ziyaret etti. Yılmaz, Proje İmam Hatip Liseleri ile beraber, proje İmam Hatip Ortaokullarının açılması konusundaki çalışmaları inceledi. 

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