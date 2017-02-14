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Genel kurul yaptılar

14 Şubat 2017 Salı 06:00
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İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz, İlim Yayma Cemiyeti’nin 11 Ekim 1951 tarihinden itibaren milli ve manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren bir hayır kurumu olduğunu belirterek, milli değerlere sahip nesillerin yetişmesine katkı vereceklerini söyledi.

Genel kurul yaptılar
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Cemiyet binasında gerçekleştirilen genel kurulda Ahmet Topuz tekrar başkanlığa seçildi. 
Başkan Ahmet Topuz, 11 Ekim 1951 tarihinde kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin kurulduğu günden bu yana milli manevi değerler ışığında hizmetleri sürdüren ilim irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişmesi için gayret eden cemiyet Bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazandığını söyledi.
İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olma özelliğiyle kuruluş ilkeleri doğrultusunda öncü bir kurum olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğini dile getiren Topuz, “Cemiyetimizin yaklaşık 30 bin öğrencinin barındığı 160’a yakın öğrenci yurdu ve yurt genelinde 167 şubesi bulunuyor. Yozgat’ta şu anda 130 kişilik erkek öğrenci yurdu ile faaliyete devam ediyoruz. İleriki süreçte 50 kişilik bir öğrenci yurdunu hizmete açacağız” dedi. 
Topuz, milli değerlere sahip nesillerin yetişmesini arzu ettiklerine vurgu yaparak, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı.
İlim Yayla Cemiyeti Yozgat Şubesi’nin olağan genel kurulunun ardından yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ahmet Topuz, Nurullah Nurdoğan, Prof. Dr. Recep Şahingöz, Ali Cansever, Bilal Keskin, Av. Fatih Yorulmaz, Ali Açıkgöz
Yedek Üyeler Dr, Cahit Bekir Kayhan, Oğuzhan Güneşer, Ercan Şahin, Yılmaz Erdoğan, Mehmet Taşdemir, Abdulkadir Özer

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