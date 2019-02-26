Gençlik Merkezi boş durmuyor

Merkez tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Gençler Arası Bilgi ve Türk Müziği yarışması düzenlendi. Üniversite öğrencilerinden oluşan grupların katıldığı bilgi yarışmada, Coğrafya, Edebiyat, Müzik, Tarih, Sayısal Mantık, Spor, Güncel Konular, Genel Kültür ve Vatandaşlık alanlarından çoktan seçmeli sorular soruldu. Birbirleriyle kıyasıya yarışan gruplar arasından en fazla doğru cevabı veren Matem-Atik grubu birinci, Şencanlar grubu ikinci, Diriliş grubu ise üçüncü oldu. Gençler arası Türk Müziği İl Birinciliği yarışmasında ise, yarışmacılar kültürümüzü yansıtan birbirinden güzel eserleri seslendirdi. 18-23 aş solo kızlarda Sevimgül Tabakçı, 18-23 yaş solo erkeklerde Oğuz Eren Yiğit, 24-29 yaş solo kızlarda Kader Gökçekli, 24-29 yaş solo erkeklerde Misam Eryılmaz birinci oldu. Genç Dönüşüm projesi kapsamında çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla bez torba kullanımı ve kitap okuma farkındalığı oluşturma etkinliği yapıldı. 1919 yarışması kapsamında ise gençler, Milli Mücadelenin 100’üncü yıl dönümü anısına mektup yazdı.