Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104330
ALTIN
226.806
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9757
EURO
6.0134

Gençlik Merkezi boş durmuyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Gençlik Merkezi boş durmuyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
9 Okunma
Gençlik Merkezi boş durmuyor

Merkez tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Gençler Arası Bilgi ve Türk Müziği yarışması düzenlendi. Üniversite öğrencilerinden oluşan grupların katıldığı bilgi yarışmada, Coğrafya, Edebiyat, Müzik, Tarih, Sayısal Mantık, Spor, Güncel Konular, Genel Kültür ve Vatandaşlık alanlarından çoktan seçmeli sorular soruldu. Birbirleriyle kıyasıya yarışan gruplar arasından en fazla doğru cevabı veren Matem-Atik grubu birinci, Şencanlar grubu ikinci, Diriliş grubu ise üçüncü oldu. Gençler arası Türk Müziği İl Birinciliği yarışmasında ise, yarışmacılar kültürümüzü yansıtan birbirinden güzel eserleri seslendirdi. 18-23 aş solo kızlarda Sevimgül Tabakçı, 18-23 yaş solo erkeklerde Oğuz Eren Yiğit, 24-29 yaş solo kızlarda Kader Gökçekli, 24-29 yaş solo erkeklerde Misam Eryılmaz birinci oldu. Genç Dönüşüm projesi kapsamında çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla bez torba kullanımı ve kitap okuma farkındalığı oluşturma etkinliği yapıldı. 1919 yarışması kapsamında ise gençler, Milli Mücadelenin 100’üncü yıl dönümü anısına mektup yazdı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zeka Oyunları sınıfı açıldı
Zeka Oyunları sınıfı açıldı
Madalya talebine büyük destek
Madalya talebine büyük destek
FIRSATLAR KONUŞULDU
FIRSATLAR KONUŞULDU
Yazıcı’dan ziyaret
Yazıcı’dan ziyaret
Müftü çocuklara değerlerimizi anlattı
Müftü çocuklara değerlerimizi anlattı
Yarışma hazırlığı
Yarışma hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim