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GENÇLERiN SINAV HEYECANI

Yozgat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ülke genelinde olduğu gibi belirlenen merkezlerde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler salonda, yakınları ise salon önlerinde aynı heyecanı yaşadı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:21
GENÇLERiN SINAV HEYECANI

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da gençler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olabilmek için salonlarda ter dökerken, yakınları da salon önlerinde dualar edip, heyecanla sınavın sona ermesini bekledi. 
Sınava giren öğrenciler, sınava bir saat kala okulların önünde hazır bulundu. Üst aramasından geçirilerek yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı. Yozgat’ta 7 bin 961, Sorgun'da ise 4 bin 437 öğrenci, hafta sonunda 3 oturumda sınava girdi. Sınavlar sabah saat 10.15'te başladı, sınav öncesinde sınavın yapıldığı okulların bahçesine velileriyle birlikte gelen öğrenciler, sınav saatini heyecanla bekledi. Sınav öncesinde hem öğrenciler hem de velilerin heyecanlı olduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarını dua okuyarak, bazıları da sarılarak sınav salonuna uğurladı. Sınav saati yaklaştıkça öğrenciler, sınav belgelerini ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav salonlarına girdi. Heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler, bütün sene çalıştıklarını, sınavların güzel geçmesini istediklerini belirttiler. Daha önce LGS’ye girdiklerini bu nedenle ÖSYM'nin nasıl soracağını gördüklerini vurgulayan gençler, zorlu bir sınavdan geçecekleri için heyecanlı olduklarının altını çizdiler.

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GENÇLERiN SINAV HEYECANI
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