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Gençlerin başarısı

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri bu yıl 14’üncüsü yapılan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında 3 farklı alanda 4 birincilik kazanarak Türkiye finaline katılma hakkını elde etti.

23 Ekim 2020 Cuma 00:52
Gençlerin başarısı

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 14’üncüsü gerçekleştirilen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında başarılarına bir yenisini ekledi. TÜBİTAK tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Afyon ve Antalya illerinde yapıldı, 100 proje sergilendi. Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi bölge sergisine 7 proje ile katılım sağlayarak, 3 farklı alanda 4 birincilik kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Coğrafya alanında Zehra Coşkun danışmanlığında Asya Avcı-Venüs Şekerci, ‘Ekolojiyle ekonomi arasındaki dar geçitte yeşilin maviyi yok etme gücüne bir örnek okaliptüs’,  değerler eğitimi alanında Zehra Coşkun danışmanlığında Dilara Tunç-Aysima Şahin, ‘Hüzün turizminin öğrencilerin vatanseverlik tutumları üzerine etkisi’, değerler eğitimi alanında Sedat Altaş danışmalığında Elif Uslu-Umut Kerem Özen ‘Amaca giden her yol değil doğru yol mubahtır’,  Matematik alanında Arzu Çağlar danışmanlığında Fatma Elçin Kurnaz-Salih Emre Arıtürk ‘Yönlendirilmiş eşkenar üçgenler ile üretilen sayı dizileri’ projeleri ile Bölge sergisinde birincilik elde ederek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.  

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Gençlerin Başarısı
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