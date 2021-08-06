GENÇLERi YOZGAT’A DAVET ETTi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bengü Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanan, Cem Açıkgöz'ün hazırlayıp sunduğu ‘Günün Raporu’ programının konuğu oldu. Karadağ, tercih sürecinde olan tüm öğrencileri, karalılıkla başarıya sloganıyla huzurlu bir şehirde, Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti. Öğrencilerin yorucu bir çalışma sonrası hak ettikleri bir tercih süreci yaşadıklarını belirten Rektör Karadağ, hedefe odaklanmanın başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Kendisine belirlemiş olduğu hedefle hayallerinin peşinden koşan başarıya odaklanmış bir öğrenci kesinlikle ve kesinlikle bir başarı hikayesi yazacaktır. Bunu Yozgat Bozok Üniversitesi örneğiyle söyleyebilirim. Elektrik-Elektronik bölümü öğrencilerimizden oluşan BeeM takımı TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında önemli bir başarı elde etti. Kilit nokta, kişinin başarıya nasıl odaklandığıdır. Z kuşağı dediğimiz gençlik bunu çok öncesinden planlıyor. Yeteneklerini, becerilerini çok iyi bilerek hayatlarına yön veriyorlar. Ben gençlerimizden bir rektör olarak böyle bir yol haritası çizmeleri durumunda her nereyi tercih edecek olurlarsa olsunlar kesinlikle en iyi bir şekilde eğitim öğretim süreçlerini tamamlayarak alanlarında başarılı birer meslek erbabı olacaklarına inanıyorum” dedi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversite olduğunu, dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıdıklarını vurguladı. Karadağ, kenevir özelinde üniversitemiz bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında da izleyicilere bilgiler aktardı. Karadağ, eğitim-öğretim odaklı ve bilim üretme temelli önemli iki ayağı bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması nedeniyle girişimci odaklı üçüncü bir sacayağı olduğuna dikkat çekti. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesini akademiaya çok güçlü hitap eden, eğitim öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayabiliriz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak üniversitemiz, bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir üniversite hüviyetindedir. Tercihleri Yozgat Bozok Üniversitesi olacak öğrenciler bu önemli üçayakla eğitim-öğretim süreçlerinde ciddi bir farklılığı hissedeceklerdir’’ ifadelerini kullandı. Karadağ konuşmasını, ‘’İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik hedefleri ve idealleri olan bir üniversiteyiz. Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan huzurlu ve mütevazi bir şehirde amatör ruhu kaybetmemiş akademik ve idari personeliyle eğitim öğretim süreçlerine ve geleceğe odaklanmış Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencilerimizi başarı hikayesi yazmaya davet ediyorum’’ sözleriyle noktaladı.