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Gençleri TSK’ya davet etti

MİLLİ Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı hemşerimiz Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Yozgatlı gençleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne davet etti.

Gençleri TSK’ya davet etti

MİLLİ Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı hemşerimiz Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Yozgatlı gençleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne davet etti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Gençleri TSK’ya davet etti

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Üniversitesi işbirliğiyle Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, Milli Savunma Üniversitesi ve askeri okullar hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, hemşerimiz Tuğgeneral Celalettin Bacanlı da katıldı. Etkinlikte Yozgatlı öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi’nin eğitim programı, mezun olan öğrencilerin aldıkları görev, askeri liseler ve diğer askeri meslek yüksek okullar hakkında bilgiler verildi. Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Yarbay Hakan Yapar’ın geniş sunumunun ardından, kürsüye Tuğgeneral Celalettin Bacanlı geldi. Yozgat’ta Sakarya İlkokulu ve Yozgat Lisesi’nde eğitim aldığını anlatan Bacanlı, daha sonra TSK’nın bir mensubu olma onuru ve gururuna eriştiğini ifade etti. Yozgat’ın bağrından çok sayıda siyaset, kültür, sanat ve bilim insanı çıktığını hatırlatan Tuğgeneral Bacanlı “Şimdi sıra sizlerdedir. Sizler de inşallah geçmişteki büyükleriniz gibi büyük görev ve sorumluluklar üstlenen insanlar olacaksınız” dedi.
Gençleri TSK’ya davet eden Bacanlı, “Tüm kişiliğimi, maddi ve manevi duruşumu, düşüncelerimi bu şanlı çatı altında olgunlaştırdım. Her şeyimi bu şerefli çatı altında kazandım. Sizler de akıl ve bilimin ışığında, Atatürk’ün çizdiği istikamette bu kutlu yuvada yer alabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Gençlerden gelen soruları da cevaplayan Tuğgeneral Celalettin Bacanlı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, etkinliği tertipleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

 

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